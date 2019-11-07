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Дальнее зарубежье 07.11.2019 18:00

Индийские фермеры не связывают свою деятельность с резким ухудшением воздуха в Дели

Индийские фермеры, которые выжигают поля, чтобы подготовить землю для следующих посадок, не согласны с властями Дели, которые обвиняют их в ухудшении климатической ситуации в городе, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Люди, занятые в сельском хозяйстве, утверждают т, что у них нет другого выхода, кроме того, как сжигать остатки соломы на полях, расположенных неподалеку от Дели.

"Мы беспомощны", - приводит слова одного из фермеров AP.

"Почему качество воздуха в Дели не улучшается в течение других 11 месяцев, когда мы не поджигаем поля?" - добавил он.

Индекс качества воздуха в Дели уже превысил нормы как минимум в 10 раз.

Стремясь справиться с высоким уровнем загрязнения в индийской столице, городская администрация ограничила количество автомобилей на дорогах и призвала к прекращению строительных работ.

На прошлой неделе в Дели было зафиксировано резкое ухудшение воздуха. Тогда глава администрации Арвинд Кеджрива обратился к молодежи следить за тем, чтобы в городе прекратили сжигать мусор.

"Если вы видите, что кто-то делает это (сжигает мусор - ИФ), попросите остановиться. Если вас не слушают, есть номер, по которому вы можете позвонить и сообщить о происходящем", - добавил глава администрации города.

Загрязнение воздуха усугубил национальный праздник Дивали, который отмечался в Индии в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.

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Тэги: ИНДИЯ, ФЕРМЕРЫ, ВОЗДУХ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]