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Это интересно 07.11.2019 16:17

Минюст Азербайджана до конца 2019г сделает доступной для населения систему электронного исполнения судебных решений

Система электронного исполнения судебных решений будет полностью доступна для населения Азербайджана до конца 2019 года, заявил руководитель группы главного управления по исполнению министерства юстиции Турал Мамедов.

«Система уже создана, она работает, но еще не доступна населению полностью. Для этого готовится специальное положение, и я думаю, что система будет доступна для населения до конца текущего года", - сказал Мамедов в четверг на банковском форуме в Баку.

По его словам, система позволит населению удаленно контролировать процесс исполнения по судебным решениям.

Мамедов также призвал банковский сектор интегрировать свою базу по выданным кредитам с системой электронного исполнения. «Это позволит банкам получать информацию о небанковской задолженности клиентов и их платежеспособности - платит ли клиент алименты или имеет ли задолженность перед третьими лицами и так далее", - добавил Мамедов.

Коснувшись возможности внедрения в Азербайджане практики частных исполнительных органов, Мамедов отметил, что необходимость данного шага в настоящее время изучается посредством проведения пилотного проекта. «Необходимо для начала изучить возможность и плюсы применения частных органов исполнения, после чего уже можно говорить о применении подобного инструмента", - добавил Мамедов.

А.Мамедов

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Тэги: СУД, РЕШЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]