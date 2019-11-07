Минюст Азербайджана до конца 2019г сделает доступной для населения систему электронного исполнения судебных решений

Система электронного исполнения судебных решений будет полностью доступна для населения Азербайджана до конца 2019 года, заявил руководитель группы главного управления по исполнению министерства юстиции Турал Мамедов.
«Система уже создана, она работает, но еще не доступна населению полностью. Для этого готовится специальное положение, и я думаю, что система будет доступна для населения до конца текущего года", - сказал Мамедов в четверг на банковском форуме в Баку.
По его словам, система позволит населению удаленно контролировать процесс исполнения по судебным решениям.
Мамедов также призвал банковский сектор интегрировать свою базу по выданным кредитам с системой электронного исполнения. «Это позволит банкам получать информацию о небанковской задолженности клиентов и их платежеспособности - платит ли клиент алименты или имеет ли задолженность перед третьими лицами и так далее", - добавил Мамедов.
Коснувшись возможности внедрения в Азербайджане практики частных исполнительных органов, Мамедов отметил, что необходимость данного шага в настоящее время изучается посредством проведения пилотного проекта. «Необходимо для начала изучить возможность и плюсы применения частных органов исполнения, после чего уже можно говорить о применении подобного инструмента", - добавил Мамедов.
А.Мамедов
Баку является стратегическим партнером Вашингтона - Госдеп
Азербайджан и Турция согласовали план военного сотрудничества на 2020г
Баку ждет от Парижа большей активности в карабахском урегулировании – министр обороны Азербайджана
Турецкий Petkim сократил в январе-сентябре чистую прибыль на 22,5%, увеличил активы на 10,4%
АЖД получит 45 млн манатов на продолжение строительства железной дороги на севере-западе Азербайджана
Газпром пробурил НОВАТЭКу скважину на месторождении - ресурсной базе для СПГ-проекта
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Могерини заявила о недопустимости применения чрезмерной силы против манифестантов в Ираке
Генсек НАТО считает идею о создании зоны безопасности в Сирии в целом хорошей
Мирзиеев: приоритет председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году - безопасность
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Компания Bakcell представила новые пакеты интернета
AMADA готовит пакет изменений в антидопинговое законодательство
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку