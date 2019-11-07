Торговые пошлины принесли бюджету США рекордные $7 млрд в сентябре, но увеличили нагрузку на потребителей и компании

Торговые пошлины в отношении ряда стран, включая Китай, в сентябре 2019 года принесли в бюджет США рекордные $7 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные отраслевой коалиции Tariffs Hurt the Heartland.
Общий объем поступлений от пошлин вырос на 9% по сравнению с августом и более чем на 59% относительно показателя аналогичного периода прошлого года. Хотя это весьма благоприятно для Минфина США, растущие тарифы становятся все более тяжелым бременем для американских компаний, импортирующих китайские товары, и для их клиентов.
Резкое увеличение поступлений, как отмечается, обусловлено введением 1 сентября новой 15%-ной пошлины на потребительские товары. Импорт этой продукции оценивался в $111 млрд в прошлом году, свидетельствует анализ WSJ.
Власти США и ранее взимали пошлины за ввоз определенных товаров, но их размер существенно вырос с тех пор, как администрация президента Дональда Трампа в прошлом году начала вводить дополнительные пошлины на китайский импорт.
По данным Tariffs Hurt the Heartland, с начала торговой войны с КНР в сентябре 2018 года и по сентябрь 2019 года американские потребители и компании потратили из-за пошлин дополнительные $38 млрд. При этом в сентябре 2019 года пошлины, введенные администрацией Трампа, обошлись компаниям в $4,1 млрд по сравнению с $1,4 млрд в сентябре 2018 года.
Коалиция, в которую входят торгово-промышленные и сельскохозяйственные предприятия, выступающие против пошлин, сотрудничает с консалтинговой фирмой Trade Partnership, которая собирает правительственные данные, чтобы подсчитать стоимость тарифов для американского бизнеса.
За 12 месяцев к сентябрю 2019 года бюджет США пополнился более чем на $70 млрд за счет пошлин, согласно данным Минфина. Это почти в два раза превышает объем поступлений от пошлин до начала торговой войны.
Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено. Трамп сообщил, что по условиям соглашения КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.
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