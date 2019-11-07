Могерини заявила о недопустимости применения чрезмерной силы против манифестантов в Ираке

Основополагающие права народа Ирака собираться и предъявлять властям свои требования должны соблюдаться в соответствии с конституцией страны и без использования в отношении протестующих непропорциональной силы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Чрезмерное применение силы против протестующих вызывает сожаление. Сообщения о нападениях вооруженных лиц на демонстрантов подрывают право на мирные собрания и выражение законных требований", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе в четверг.
В нем отмечается, что, "несмотря на неоднократные призывы к сдержанности, имели место новые человеческие жертвы, насчитывается большое количество раненых и отмечены разрушения государственной и частной собственности".
"Европейский союз ожидает, что виновные во всех нарушениях будут привлечены к ответственности", - подчеркнула Могерини.
"Европейский союз и его государства-члены вновь заявляют о своей неизменной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака и инклюзивного диалога в качестве пути продвижения вперед, - продолжила глава европейской дипломатии. - ЕС готов поддерживать правительство Ирака в его работе по удовлетворению потребностей граждан, таких как борьба с коррупцией, улучшение управления и создание рабочих мест".
По словам Могерини, ЕС подтверждает свою готовность содействовать иракскому правительству в выполнении его обязательств по реформированию страны в соответствии с обещаниями, взятыми на Кувейтской международной конференции по восстановлению Ирака в феврале 2018 года.
Баку является стратегическим партнером Вашингтона - Госдеп
Азербайджан и Турция согласовали план военного сотрудничества на 2020г
Баку ждет от Парижа большей активности в карабахском урегулировании – министр обороны Азербайджана
Банк России не будет поддерживать экономический рост ценой разгона инфляции - Набиуллина
Бразилия ввела беспошлинную квоту на ввоз 750 тыс. т пшеницы, РФ имеет шанс воспользоваться ею - эксперт
Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $62,5 за баррель
Минюст Азербайджана до конца 2019г сделает доступной для населения систему электронного исполнения судебных решений
Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют, ей придется теперь вернуть клиентам 11,5 млн евро
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Компания Bakcell представила новые пакеты интернета
AMADA готовит пакет изменений в антидопинговое законодательство
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку