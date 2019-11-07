Могерини заявила о недопустимости применения чрезмерной силы против манифестантов в Ираке

Основополагающие права народа Ирака собираться и предъявлять властям свои требования должны соблюдаться в соответствии с конституцией страны и без использования в отношении протестующих непропорциональной силы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Чрезмерное применение силы против протестующих вызывает сожаление. Сообщения о нападениях вооруженных лиц на демонстрантов подрывают право на мирные собрания и выражение законных требований", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе в четверг.

В нем отмечается, что, "несмотря на неоднократные призывы к сдержанности, имели место новые человеческие жертвы, насчитывается большое количество раненых и отмечены разрушения государственной и частной собственности".

"Европейский союз ожидает, что виновные во всех нарушениях будут привлечены к ответственности", - подчеркнула Могерини.

"Европейский союз и его государства-члены вновь заявляют о своей неизменной поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака и инклюзивного диалога в качестве пути продвижения вперед, - продолжила глава европейской дипломатии. - ЕС готов поддерживать правительство Ирака в его работе по удовлетворению потребностей граждан, таких как борьба с коррупцией, улучшение управления и создание рабочих мест".

По словам Могерини, ЕС подтверждает свою готовность содействовать иракскому правительству в выполнении его обязательств по реформированию страны в соответствии с обещаниями, взятыми на Кувейтской международной конференции по восстановлению Ирака в феврале 2018 года.