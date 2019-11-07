Мирзиеев: приоритет председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году - безопасность

Одним из приоритетов председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году является укрепление сотрудничества в сфере безопасности, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
Как сообщила пресс-служба главы государства, принимая в четверг участников ташкентского заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) СНГ, Мирзиеев отметил придаваемое в Узбекистане важное значение расширению многоплановых отношений в рамках Содружества, в том числе в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.
"Дальнейшее укрепление практического сотрудничества в области обеспечения безопасности является одним из приоритетов председательства нашей страны в Содружестве в 2020 году", - заявил президент Узбекистан, слова которого приводит пресс-служба.
По ее данным, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия между спецслужбами стран СНГ, в том числе оперативному обмену информацией и проведению совместных мероприятий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.
Как говорится в сообщении, на встрече была отмечена важность консолидации усилий в борьбе с киберпреступностью, в противодействии использованию интернета и других информационно-коммуникационных технологий в целях пропаганды насилия и радикальных взглядов.
В ходе встречи были также рассмотрены другие актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, отметила пресс-служба президента.
Как сообщалось, в повестку дня состоявшегося в четверг 47-го заседания СОБР вошли вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, совместной выработки мер по предотвращению разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на пространстве СНГ, обеспечению безопасности в области транспортных коммуникаций и экономики.
На заседании обсуждалась обстановка в Афганистане в контексте ее влияния на обеспечение региональной безопасности в Центральной Азии.
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