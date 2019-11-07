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ТЭК 07.11.2019 16:35

Бердымухамедов заявил о готовности Туркменистана наладить поставки газа в ЕС

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров в Риме с премьером Италии Джузеппе Конте заявил о нацеленности на предметный диалог по вопросам энергетического сотрудничества, сообщает Государственное информационное агентство республики.

Бердымухамедов отметил, что по разведанным запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире. Его поставки осуществляются в восточном и северном направлениях, ведется строительство газопровода из Туркменистана через территорию Афганистана и Пакистана в Индию (ТАПИ).

При этом президент подтвердил готовность расширять географию поставок, включая европейский вектор транспортировки "голубого топлива".

Напомнив, что энергодиалог Туркменистан - Европейский Союз осуществляется уже не первый год, туркменский лидер заявил о необходимости актуализировать переговорный процесс, сообщает информагентство.

"Туркменистан видит Италию как одного из ключевых партнеров в Европе, во многом разделяющего наше видение конфигурации энергопотоков, и рассчитывает на тесное сотрудничество", - подчеркнул глава Туркменского государства.

Касаясь темы партнерства в нефтяном секторе, Бердымухамедов отметил перспективы взаимодействия с крупными итальянскими компаниями, подчеркнув, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией Eni по проектам в туркменском секторе Каспия.

Президент сообщил, что в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН Туркменистан представит проект резолюции "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества" и выразил надежду, что Италия поддержит этот документ и примет участие в его подготовке.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]