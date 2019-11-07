Выборы сенаторов состоялись в Белоруссии

Выборы членов Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) седьмого созыва состоялись в Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.

В четверг, прошло голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Мингорсовета.

Итоги выборов ЦИК планирует подвести 12 ноября.

Членом Совета республики может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. Кроме того, кандидатами в члены верхней палаты парламента не могут быть выдвинуты граждане, имеющие судимость. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Член Совета Республики также не может быть одновременно членом правительства.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) пройдут в Белоруссии 17 ноября.