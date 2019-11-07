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СНГ 07.11.2019 19:12

Выборы сенаторов состоялись в Белоруссии

Выборы членов Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) седьмого созыва состоялись в Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.

В четверг, прошло голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Мингорсовета.

Итоги выборов ЦИК планирует подвести 12 ноября.

Членом Совета республики может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. Кроме того, кандидатами в члены верхней палаты парламента не могут быть выдвинуты граждане, имеющие судимость. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Член Совета Республики также не может быть одновременно членом правительства.

Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) пройдут в Белоруссии 17 ноября.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, СЕНАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]