Выборы сенаторов состоялись в Белоруссии

Выборы членов Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) седьмого созыва состоялись в Белоруссии, сообщает госагентство БелТА.
В четверг, прошло голосование по зарегистрированным ЦИК кандидатам в сенаторы на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня в каждой области и депутатов Мингорсовета.
Итоги выборов ЦИК планирует подвести 12 ноября.
Членом Совета республики может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. Кроме того, кандидатами в члены верхней палаты парламента не могут быть выдвинуты граждане, имеющие судимость. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат парламента. Член Совета Республики также не может быть одновременно членом правительства.
Выборы в Палату представителей (нижнюю палату) пройдут в Белоруссии 17 ноября.
Баку является стратегическим партнером Вашингтона - Госдеп
Азербайджан и Турция согласовали план военного сотрудничества на 2020г
Баку ждет от Парижа большей активности в карабахском урегулировании – министр обороны Азербайджана
Банк России не будет поддерживать экономический рост ценой разгона инфляции - Набиуллина
Бразилия ввела беспошлинную квоту на ввоз 750 тыс. т пшеницы, РФ имеет шанс воспользоваться ею - эксперт
Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $62,5 за баррель
Минюст Азербайджана до конца 2019г сделает доступной для населения систему электронного исполнения судебных решений
Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют, ей придется теперь вернуть клиентам 11,5 млн евро
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Компания Bakcell представила новые пакеты интернета
AMADA готовит пакет изменений в антидопинговое законодательство
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку