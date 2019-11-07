Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.88 RUR   0.0267 GBR   2.1833 TRY   0.2953

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.35 -0.88 Brent 61.74 -1.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.11.2019 16:40

Пилот случайно поднял тревогу в аэропорту Амстердама во время обучения практиканта

Тревога в аэропорту Схипхол в Амстердаме накануне вечером возникла из-за того, что пилот случайно дал сигнал об угоне самолета во время обучения практиканта, сообщил в четверг информационный портал Dutch News со ссылкой на авиакомпанию Air Europa.

Сообщается, что пилот активировал код оповещения об угоне самолета во время того, как пассажиры совершали посадку на борт.

Авиакомпания сообщила, что никаких дисциплинарных мер к этому пилоту принято не будет.

По данным пассажиров самолета, пилот "принес каждому пассажиру свои извинения от имени Air Europa", однако он не сообщил о том, что "это был он сам, кто вызвал это (тревогу - ИФ)".

Накануне сообщалось, что инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой.

"На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", - отмечается в сообщении.

В связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.

Пассажиров также попросили покинуть самолет и обыскали их.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, САМОЛЕТ, ТРЕВОГА, ПРИЧИНА


Похожие новости


Нидерланды ожидают от РФ комментарии к проекту доклада о причинах крушения MH17 на Украине в течение 1 месяца

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]