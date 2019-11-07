Молдавские социалисты не желают отставки правительства, но готовятся к нему - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в Партии социалистов (ПСРМ) готовятся к отставке правительства из-за последних инициатив кабинета министров, но при этом считают этот сценарий нежелательным.

Он объяснил, что это связано с поправками к закону о прокуратуре, принятыми накануне правительством под ответственность перед парламентом. Поправки, предполагающие изменения процедуры выдвижения кандидатов в генпрокуроры, которых должен одобрить премьер, вызвали критику со стороны Партии социалистов (ПСРМ).

"Мы выступаем за сохранение парламентского большинства, хотим сохранить это правительство, потому что видим в этом шанс для Молдавии. В то же время коллеги-социалисты выступают категорически против инициатив, противоречащих Конституции, которые по их мнению, также противоречат и положениям соглашения между ПСРМ и правого блока ACUM", - сказал Додон в четверг журналистам после того, как принял участие в заседании фракции ПСРМ.

Он напомнил, что социалисты и ACUM, в том числе и глава государства подписали в сентябре соглашение, в котором четко прописана процедура назначения кандидатов на различные должности.

"Правительство нарушает эти договоренности. Мы поддерживаем реформу юстиции, но, когда речь заходит о попытке политического подчинения (генпрокурора - ИФ) конкретному лицу, лидеру партии (премьеру Майе Санду - ИФ), значит дела идут совсем не хорошо", - сказал Додон.

Президент сказал, что "скорее всего, в пятницу в 15:00 состоится пленарное заседание парламента". Додон отметил, что в этот же день в качестве главы государства он намерен провести в парламенте отдельные консультации с фракциями парламентского большинства.

"Я приглашаю их публично для обсуждений. Потому, что считаю, что, будучи главой государства должен сделать все возможное, чтобы избежать досрочных выборов. С тем, чтобы до начала заседания выработать единую позицию", - сказал Додон.

Тем не менее, он подчеркнул, что шансы отставки правительства "очень велики", а "вотум недоверия уже готовится".

"Но все прояснится до начала заседания парламента в пятницу - после консультаций в парламенте, после того, как увидим мнение правительства, посмотрим, каковым будет окончательное решение".

В свою очередь, председатель ПСРМ Зинаида Гречанная заявила, что "Партия социалистов стремится сохранить парламентское большинство, но не согласна с инициативой правительства относительно изменения закона о прокуратуре".

"Мы хотим сохранить любой ценой это большинство. Поэтому мы и пригласили госпожу Майю Санду завтра на дискуссии. Но, поскольку проект принятия ответственности правительством уже зарегистрирован в Постоянном бюро парламента, скорее всего, в 15:00 состоится пленарное заседание, на котором все будет решено", - сказала Гречанная.

Накануне правительство Молдавии делегировало премьер-министру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост генпрокурора, путем принятия правительством ответственности на себя перед парламентом.

Это означает, что правительство уходит в отставку, если в течение трех дней парламент принимает резолюцию о вотуме недоверия правительству. Предложение может внести группа в количестве не менее одной четверти депутатов (26). Если парламент не принимает такое решение, то законопроект правительства обретает силу закона.