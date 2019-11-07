Помпео призвал усилить давление на Иран в связи с возобновлением работ на объекте в Фордо

Госсекретарь США Майк Помпео призвал в четверг усилить давление на Иран ввиду расширения ядерной деятельности Тегерана.
"Планы Ирана по расширению своей ядерной деятельности в Фордо вызывают обеспокоенность по поводу того, что Иран готовится к стремительному ядерному прорыву. Пришло время всем странам покончить с ядерным шантажом (со стороны Ирана) и усилить давление", - написал Помепо в Твиттере.
Ранее в четверг сообщалось, что на ядерном объекте в Фордо получена первая партия обогащенного урана после возобновления работы объекта в рамках очередного этапа сокращения выполнения Ираном обязательств по СВПД.
Накануне представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что иранские специалисты к 9 ноября выведут уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 4,5%.
Решение по Фордо - четвертый шаг Ирана по сокращению ядерных обязательств, рассказал в среду президент Ирана Хасан Рухани. Он отметил, что четвертый этап сокращения обязательств Ирана можно отменить, как и три предыдущих, если оставшиеся участники СВПД "исполнят свои обязательства".
В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.
В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.
Иран планомерно сокращает свои обязательства по СВПД с тех пор, как США в 2018 году вышли из СВПД и восстановили санкции, снятые с Тегерана в рамках ядерной сделки.
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