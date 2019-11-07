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ТЭК 07.11.2019 20:02

Подготовленные в ФРГ поправки о смягчении газовой директивы ЕС для Nord Stream 2 будут обжалованы, заявляют в Киеве

В случае принятия подготовленного представителями правящей коалиции ФРГ решения, которое позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток 2", оно будет обжаловано, сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной. (. . .) Между многими", - сказал он на конференции "Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее" в Киеве в четверг.

По его словам, такая инициатива приведет к долгосрочным судебным процедурам, которые заблокируют работу газопровода.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители правящей коалиции ФРГ - партий ХДС/ХСС и СДПГ - подготовили законопроект, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для газопровода "Северный поток 2".

Обновленная директива предусматривает, что части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС. Среди главных требований директивы - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов на прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]