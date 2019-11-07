Путин прибыл в Омск, где вместе с президентом Казахстана примет участие в форуме межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Планируется, что сначала Путин встретится и побеседует со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

После этого состоится пленарное заседание Форума, а затем оба лидера посетят выставку, посвящённую возможностям сотрудничества регионов двух стран.