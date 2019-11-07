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СНГ 07.11.2019 17:00

Путин прибыл в Омск, где вместе с президентом Казахстана примет участие в форуме межрегионального сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Планируется, что сначала Путин встретится и побеседует со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

После этого состоится пленарное заседание Форума, а затем оба лидера посетят выставку, посвящённую возможностям сотрудничества регионов двух стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ОМСК, ПУТИН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]