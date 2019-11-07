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ТЭК 07.11.2019 17:32

Нефть возобновила рост на позитиве относительно переговоров между США-КНР, Brent на уровне $62,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг на фоне прогресса в урегулировании торгового спора между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:03 подорожали на $0,76 (на 1,23%) - до $62,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем увеличились на $0,75 (на 1,33%) - до $57,10 за баррель.

Нефть развернулась вверх после отката накануне под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе, а также беспокойство о возможной задержке подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Позитивные новости о торговых переговорах способствовали росту котировок в четверг, отмечают аналитики.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, Китай и США договорились о поэтапном сворачивании пошлин в рамках подготовки торгового соглашения.

Первый этап включает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

Предполагалось, что лидеры двух стран подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране. По данным Bloomberg, стороны продолжают обсуждать место и сроки подписания торгового соглашения первого этапа.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]