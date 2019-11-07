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Транспорт и связь 07.11.2019 17:49

АЖД получит 45 млн манатов на продолжение строительства железной дороги на севере-западе Азербайджана

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» получит 45 млн манатов ($26,5 млн по текущему курсу) на продолжение строительства железнодорожной линии Ляки-Габала.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

Соответствующее распоряжение президента Ильхама Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, президент Алиев в декабре 2017 года распорядился о выделении АЖД из госбюджета 30 млн манатов ($17,6 млн) на строительство железной дороги Ляки-Габала. Эти средства были направлены на подготовку проектно-сметной документации, выкуп земель, подпадающих под строительство желдороги и на ведение непосредственно строительных работ.

Глава АЖД Джавид Гурбанов ранее заявил, что общество планирует летом 2020 года запустить скоростные поезда из Баку в Габалу.

«Строительство железнодорожного пути в этом направлении осложняется тем, что маршрут проходит через заповедную зону, горную местность и водораспределительные установки. Однако, из 45 км дороги от железнодорожной станции Ляки до Габалы уже готово половина пути. Думаю, что до конца текущего года полностью завершится строительства полотна железной дороги, а к лету 2020 года туристы смогут воспользоваться услугами скоростного поезда, курсирующего из Баку в Габалу», - сказал Гурбанов.

Он сообщил, что общее время движения в пути составит порядка 2,5-3 часов. При этом на участке дороги от Ляки до Габалы скорость движения поезда составит 60-80 км/час, на участке от Баку до Ляки – 80-100 км/час.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЖД, ДОРОГА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]