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ТЭК 07.11.2019 20:08

Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется у $62,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают повышаться на фоне общего улучшения аппетита инвесторов к риску ввиду прогресса в урегулировании торгового спора между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 подорожали на $0,7 (на 1,13%) - до $62,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем увеличились на $0,86 (на 1,53%) - до $57,21 за баррель.

Американские и китайские переговорщики в последние недели провели серьезные, конструктивные дискуссии и договорились поэтапно сворачивать пошлины по мере продвижения к заключению сделки, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна.

Подобная договоренность, если ее подтвердят США, может содействовать деэскалации торговой войны, которая омрачает перспективы роста мировой экономики и угрожает спросу на нефть и нефтепродукты.

В среду нефтяные рынки снизились под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе, слабые экономические данные из еврозоны и беспокойство о возможной задержке подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Давление на котировки усилилось на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ вряд ли рассмотрит более существенное сокращение нефтедобычи в ходе встречи, которая пройдет 5-6 декабря в Вене.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]