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Дальнее зарубежье 08.11.2019 11:26

Госдепартамент обеспечит юридическую поддержку своим сотрудникам, которых взывают на слушания в Конгресс

Все сотрудники госдепартамента, которых демократы в Конгрессе США вызывают на слушания в рамках начатой ими процедуры импичмента, будут получать юридическую поддержку, сообщило издание The Hill.

"Чиновники госдепартамента подтвердили The Hill, что это делается отчасти потому, что демократы в Палате представителей отказываются допускать адвокатов администрации Трампа на процедуру дачи показаний, тем самым заставляя тех, кто сотрудничает со следствием, прибегать к услугам частных адвокатов", - пишет газета.

Решение госдепартамента о предоставлении юридической помощи было принято после того, как Белый дом отказался от сотрудничества с Палатой представителей в области расследования, направленного на импичмент президента Дональда Трампа, отметило издание.

В США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа. В ее рамках были опубликованы показания уже нескольких высокопоставленных дипломатов и чиновников.

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Тэги: США, ГОСДЕП, СЛУШАНИЯ, ЮРПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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