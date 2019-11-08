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Советник Белого дома опроверг сообщения о договоренностях США и Китая по тарифам

Пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какое-либо соглашение о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал он в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

Наварро отметил, что китайская пропаганда распространяет такую информацию "для того, чтобы подтолкнуть нас в нужном им направлении".

В четверг, как сообщалось, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил Гао Фэн.

Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщала The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.

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Тэги: США, ЧИНОВНИК, КИТАЙ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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