Советник Белого дома опроверг сообщения о договоренностях США и Китая по тарифам

Пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какое-либо соглашение о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро.
"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал он в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.
Наварро отметил, что китайская пропаганда распространяет такую информацию "для того, чтобы подтолкнуть нас в нужном им направлении".
В четверг, как сообщалось, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.
"За последние две недели стороны вели серьезные конструктивные переговоры и договорились о поэтапной отмене введенных ранее дополнительных пошлин на фоне достигнутого прогресса", - заявил Гао Фэн.
Представитель американского Минторга сообщил Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.
Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщала The Wall Street Journal.
Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.
Трамп сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.
Предполагалось, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отказался принимать саммит из-за внутренних проблем в стране.
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