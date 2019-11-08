Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка, обязавшего его выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска, в котором утверждалось, что он использовал средства своих благотворительных фондов для политических и личных целей.
"Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный человек в истории, который может дать большие средства на благотворительность ($19 млн), не берет никакой платы за расходы и подвергается нападкам политических интриганов в штате Нью-Йорк. Неудивительно, что мы все переезжаем!" - написал Трамп в заявлении, опубликованном в его Twitter в четверг вечером.
По его словам, каждый цент из $19 млн, собранных Фондом Трампа, пошел на "сотни больших благотворительных целей", а генпрокурор Нью-Йорка "намеренно неправильно характеризует это урегулирование в политических целях".
"Решение суда, вместе с урегулированием, которое мы согласовали, является крупной победой в наших усилиях по защите благотворительных активов и привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет благотворительностью для личной выгоды", - говорится в заявлении генерального прокурора Летиции Джеймс.
Офис генпрокурора требовал $2,8 млн, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели.
В итоге судья штата Нью-Йорк приказал президенту Дональду Трампу выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска. В своем решении судья не поддержал требование генпрокурора о выплате компенсаций.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Баку является стратегическим партнером Вашингтона - Госдеп
Азербайджан и Турция согласовали план военного сотрудничества на 2020г
Нефтяники планируют попросить Путина не вводить НДПИ на попутный нефтяной газ
Счетпалата предлагает ввести демотивационные меры для предпринимателей, обналичивающих средства со счетов
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения в Иране, более 120 пострадали
Сильное землетрясение произошло в Иране, эксперты прогнозируют тяжелые последствия
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Caspian European Club организовал бизнес-тур
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения композитора Александры Пахмутовой
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку