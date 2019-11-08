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Дальнее зарубежье 08.11.2019 11:15

Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка, обязавшего его выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска, в котором утверждалось, что он использовал средства своих благотворительных фондов для политических и личных целей.

"Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный человек в истории, который может дать большие средства на благотворительность ($19 млн), не берет никакой платы за расходы и подвергается нападкам политических интриганов в штате Нью-Йорк. Неудивительно, что мы все переезжаем!" - написал Трамп в заявлении, опубликованном в его Twitter в четверг вечером.

По его словам, каждый цент из $19 млн, собранных Фондом Трампа, пошел на "сотни больших благотворительных целей", а генпрокурор Нью-Йорка "намеренно неправильно характеризует это урегулирование в политических целях".

"Решение суда, вместе с урегулированием, которое мы согласовали, является крупной победой в наших усилиях по защите благотворительных активов и привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет благотворительностью для личной выгоды", - говорится в заявлении генерального прокурора Летиции Джеймс.

Офис генпрокурора требовал $2,8 млн, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели.

В итоге судья штата Нью-Йорк приказал президенту Дональду Трампу выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска. В своем решении судья не поддержал требование генпрокурора о выплате компенсаций.

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Тэги: США, ТРАМП, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]