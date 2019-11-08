В Узбекистане успешно провели первые испытания китайской противовоздушной ракеты FD-2000

В Навоийской области Узбекистана прошли учения по применению китайских ракет противовоздушной обороны, сообщает в пятницу пресс-служба оборонного ведомства страны.
"Личный состав подразделения войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил министерства обороны Узбекистан согласно учебного плана боевой подготовки успешно провела учения по применению ракет противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, испытания прошли на военном полигоне земля-воздух "Кулкудук" на западе страны.
"Учения проводились с целью проверить подготовку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям, мастерство владения тактическими приемами в ходе ведения противовоздушного боя, мобильность и слаженность действий личного состава", - отмечает пресс-служба.
Сообщается, что зенитчики обнаружили воздушные цели на значительном удалении и уничтожили их, выполнив электронные пуски. Сначала была обстреляна ближайшая цель. Ракета была запущена после получения полной и точной информации о появившейся цели и за короткое время цель была уничтожена. После этого начали свою работу зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения целей дальних расстояний. В качестве целей, имитирующих авиацию условного противника, были задействованы беспилотные летательные аппараты.
Поставленная учебно-боевая задача была выполнена успешно, отметила пресс-служба Минобороны.
Ранее со ссылкой на Минобороны Узбекистана сообщалось, что первые испытания противовоздушной ракеты типа FD-2000 направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны.
FD-2000 (HQ-9) - китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия, предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения. ЗРК является образцом третьего поколения зенитных ракетных систем ПВО Китая. HQ-9 - первый китайский комплекс, обладающий возможностью перехвата тактических баллистических ракет класса "земля-земля".
За последние несколько лет Узбекистан и КНР активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В апреле в ходе визита в Ташкент министра обороны Китая Вэй Фэнхэ между оборонными ведомствами двух стран подписан план военного сотрудничества на 2019 год.
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