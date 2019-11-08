Бакметрополитен закупает фильтры для вагонных кондиционеров на 236 тыс. манатов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 236 тыс. манатов на закупку фильтров для вагонных кондиционеров.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «PLT Business» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта - 235,327 тыс. манатов.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.
Б.Рустамбеков
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