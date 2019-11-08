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Инфраструктура и тендеры 08.11.2019 11:00

Бакметрополитен закупает фильтры для вагонных кондиционеров на 236 тыс. манатов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 236 тыс. манатов на закупку фильтров для вагонных кондиционеров.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «PLT Business» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта - 235,327 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕТРОПОЛИТЕН, КОНДИЦОНЕРЫ, ФИЛЬТРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]