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Alibaba готовит размещение акций в Гонконге, рассчитывает привлечь до $15 млрд

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. готовит размещение акций в Гонконге на сумму $10-15 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, компания может объявить о планах размещения акций на следующей неделе.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подорожали на 25% за последний год, ее капитализация составляет $482,11 млрд.

Ранее в этом году СМИ сообщали, что Alibaba, являющаяся крупнейшей по рыночной стоимости компанией Азии, подавала документы на получение листинга в Гонконге, но затем отказалась от планов размещения акций из-за протестов в Гонконге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ALIBABA, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]