Две лодки с 12 пассажирами столкнулись в Астраханской области, один человек утонул

Самодельная лодка с мотором и моторное судно столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, один из 12 пассажиров утонул, сообщает ГУ МЧС по региону в пятницу.
"В 09:17 в районе села Алексеевка произошло столкновение моторного судна самодельной постройки и моторного судна "Бударка". В самодельном судне находилось три человека, в "Бударке" - 9. По предварительной информации, один из пассажиров утонул", - говорится в сообщении пресс-службы управления.
На месте происшествия работают спасатели.
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