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СНГ 08.11.2019 12:35

Две лодки с 12 пассажирами столкнулись в Астраханской области, один человек утонул

Самодельная лодка с мотором и моторное судно столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, один из 12 пассажиров утонул, сообщает ГУ МЧС по региону в пятницу.

"В 09:17 в районе села Алексеевка произошло столкновение моторного судна самодельной постройки и моторного судна "Бударка". В самодельном судне находилось три человека, в "Бударке" - 9. По предварительной информации, один из пассажиров утонул", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

На месте происшествия работают спасатели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, ЛОДКИ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]