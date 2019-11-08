Россия и Турция проводят третье совместное патрулирование на северо-востоке Сирии по новому маршруту

Российская военная полиция и пограничная служба Турции в пятницу утром приступили к патрулированию на северо-востоке Сирии по новому маршруту, сообщили в Минобороны РФ.
"Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Камышли", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские военные заявили, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода Дейру-Нага, патруль направится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.
Ранее Россия-Турция провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии 1 и 5 ноября.
"В составе патруля находится по четыре бронированных машины и по 24 военнослужащих обеих стран. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров и пройдет через несколько крупных населенных пунктов", - заявили в Минобороны РФ.
По данным российских военных, патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тайфун", "Тигр" и БТР-80 военной полиции РФ и бронеавтомобилях "Кирпи" турецкой погранслужбы.
"Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает российский беспилотник "Орлан-10".
Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции.
"Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Кроме того, контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы.
Ранее российские военные заявили, что патрулирование на северо-востоке Сирии будет осуществляться при поддержке вертолетов армейской авиации РФ.
Вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Баку является стратегическим партнером Вашингтона - Госдеп
Азербайджан и Турция согласовали план военного сотрудничества на 2020г
Нефтяники планируют попросить Путина не вводить НДПИ на попутный нефтяной газ
Счетпалата предлагает ввести демотивационные меры для предпринимателей, обналичивающих средства со счетов
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения в Иране, более 120 пострадали
Сильное землетрясение произошло в Иране, эксперты прогнозируют тяжелые последствия
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Caspian European Club организовал бизнес-тур
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения композитора Александры Пахмутовой
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку