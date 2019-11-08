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Регион 08.11.2019 12:48

Россия и Турция проводят третье совместное патрулирование на северо-востоке Сирии по новому маршруту

Российская военная полиция и пограничная служба Турции в пятницу утром приступили к патрулированию на северо-востоке Сирии по новому маршруту, сообщили в Минобороны РФ.

"Третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от населенного пункта Камышли", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода Дейру-Нага, патруль направится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Ранее Россия-Турция провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии 1 и 5 ноября.

"В составе патруля находится по четыре бронированных машины и по 24 военнослужащих обеих стран. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 100 километров и пройдет через несколько крупных населенных пунктов", - заявили в Минобороны РФ.

По данным российских военных, патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тайфун", "Тигр" и БТР-80 военной полиции РФ и бронеавтомобилях "Кирпи" турецкой погранслужбы.

"Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает российский беспилотник "Орлан-10".

Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции.

"Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы.

Ранее российские военные заявили, что патрулирование на северо-востоке Сирии будет осуществляться при поддержке вертолетов армейской авиации РФ.

Вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ/ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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