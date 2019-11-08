ЦБ Азербайджана планирует 12 ноября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 12 ноября 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 12 ноября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 13 дней" - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 4 ноября – ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 12 ноября установлен 6,01%-7,74%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков