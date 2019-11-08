Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.11.2019 13:05

Пекин расценит как угрозу безопасности размещение ракет США близ китайских границ - МИД КНР

Китай расценит как угрозу своей национальной безопасности ядерных сил Китая размещение "у своего порога" американских ракет средней дальности, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия - ИФ) на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", - сказал китайский дипломат в пятницу в Москве на конференции по нераспространению.

"Это провоцирующее действие, дестабилизирующее действие", - подчеркнул Фу Цун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИД, США, РАКЕТЫ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана и новый посол Китая в Баку отметили важность развития экономического сотрудничества Азербайджан готов расширить сотрудничество с Китаем в энергетике, транспорте, туризме и промышленности - Алиев Иран привержен СВПД- Лавров Глава МИД Китая призвал отказаться от военных угроз в ситуации с Венесуэлой Глава МИД ФРГ высказался против санкций и пошлин в решении внешнеполитических вопросов - МИД Китая Баку и Пекин договорились продвигать транспортно-коммуникационные проекты в Евразии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]