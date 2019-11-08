Пекин расценит как угрозу безопасности размещение ракет США близ китайских границ - МИД КНР

Китай расценит как угрозу своей национальной безопасности ядерных сил Китая размещение "у своего порога" американских ракет средней дальности, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия - ИФ) на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", - сказал китайский дипломат в пятницу в Москве на конференции по нераспространению.
"Это провоцирующее действие, дестабилизирующее действие", - подчеркнул Фу Цун.
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