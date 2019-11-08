Caspian European Club организовал бизнес-тур

Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
1 ноября 2019 года члены Caspian EuropeanClub в рамках бизнес-тура посетили производство компании Debet Safety. Компания Debet Safety функционирует более 20 лет и является лидером на рынке по производству и продаже средств индивидуальной защиты. Фабрика компании Debet Safety, которая расположена на территории около 6000 кв.м., состоит из производственных цехов, склада и офисных помещений. Компания также имеет в центре города шоурум и офисное помещение площадью около 300 кв.м. В рамках бизнес-турачлены Caspian European Club ознакомились с процессами анализа и обработки заказов, полным циклом производственных процессов, а также процессами контроля качества продукции.- сказал Тельман Алиев
Участникам бизнес-тура в интерактивном формате была представлена информация о деятельности и дальнейших планахкомпании Debet Safety. В неформальной обстановке состоялась встреча членов Caspian EuropeanClub с генеральным директоромDebet Safety Асадом Насруллаевым, которыйответил на интересующие участников бизнес-тура вопросы. Стороны провели обсуждения о возможностях сотрудничества, достигнуты предварительные договоренности.
Система менеджмента компании Debet Safety сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015 Система Управления Качеством. Системы охраны и здоровьятруда компании Debet Safety сертифицированы по стандарту OHSAS 18001. Вся продукция специального назначения, производимая компанией Debet Safety, прошла тесты в лабораториях Европейских сертификационных институтов и сертифицирована по европейским стандартам EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343, EN 342, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 14116, EN 1149. Благодаряорганизованномунами,для членов Caspian EuropeanClubбизнес-турам в такие предприятия как Debet Safety компании узнают, что в Азербайджане производится продукция, которая соответствуетмеждународнымтребованиям и стандартам», - сказал Тельман Алиев.
Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club традиционно проводит подобные бизнес-туры для деловых людей с целью более детального ознакомления спотенциалом крупнейших государственных и частных предприятий страны и региона, а также возможностями налаживания партнерства. В течении года было организовано около десяти бизнес-туров, в том числе в освобожденное от армянских захватчиков село Джоджуг Марджанлы в Джебраильском районе, в Парк высоких технологий НАНА, в Нахчыванскую Автономную Республику, в международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, в Бакинский международный морской торговый порт,нашоколадную фабрику «Ulduz», нафабрику косметической компанииGazelliGroupи т.д.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии и Латвии.
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