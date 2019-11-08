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Бизнес и законодательство 08.11.2019 12:23

Счетпалата предлагает ввести демотивационные меры для предпринимателей, обналичивающих средства со счетов

Счетная палата Азербайджана обеспокоена ростом объема обналичивания средств со счетов юридическими лицами и физическими лицами, занимающимися индивидуальным предпринимательством.

«В 2018 году объем средств, обналиченных со счетов данной категории лиц составил 2,9 млрд манатов, из которых 2,7 млрд манатов было обналичено юридическими лицами, 0,2 млрд манатов – физическими лицами, занимающимися предпринимательством. Расчеты показывают, что в 2019 году данный показатель увеличится до 3 млрд манатов (2,8 млрд манатов – по юридическим, 0,2 млрд манатов – по физическим лицам)», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате.

Анализ палаты показывает, что в 2020 году рост обналичивания средств со счетов продолжится и может достигнуть 3,6 млрд манатов, из которых 3,4 млрд манатов будет обналичено юридическими лицами.

«По итогам января-августа 2019 года объем обналичивания средств составил 2,5 млрд манатов, что на 19% или 0,4 млрд манатов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. С другой стороны, по данным Центрального банка, в отчетный период объем наличности в обращении составил 9,3 млрд манатов, что составляет 81,4% денежной базы. Это на 1,8 млрд манатов и на 0,9 процентных пункта больше, чем в январе-августе 2018 года», - отметили в Счетной палате.

Учитывая данную тенденцию, палата рекомендует налоговым органам применять дополнительные демотивационные меры для налогоплательщиков, обналичивающих свои средства со счетов, а также обеспечить им большую мотивацию для использования безналичных расчетов.

А.Мамедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, БЕЗНАЛИЧКА, СТИМУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]