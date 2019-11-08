Турция начинает операцию против террористов близ границы с Ираком

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о начале крупной антитеррористической операции на востоке страны, сообщает в пятницу турецкое агентство "Анадолу".
Операция проводится в сельских районах провинций Диярбакыр, Бингёль и Муш, в ней задействованы 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа. Это уже пятый этап антитеррористической операции, которая началась 19 августа в турецких провинциях Хаккари, Ширнак и Ван.
Целью операции является нейтрализация террористов, совершающих вылазки с севера Ирака в приграничные районы Турции.
По данным министерства внутренних дел Турции, за последние четыре месяца в северном Ираке было нейтрализовано более 400 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, ЕС и США.
"Анадолу" отмечает, что турецкие власти часто используют слово "нейтрализация", подразумевая, что террористы взяты в плен или уничтожены.
Службы безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.
Отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против Турции, жертвами стали не менее 40 тыс. человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ . Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.
22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.
Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны. Операция "Источник мира" в Сирии была приостановлена 23 октября.
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