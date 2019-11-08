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Регион 08.11.2019 13:06

Турция начинает операцию против террористов близ границы с Ираком

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о начале крупной антитеррористической операции на востоке страны, сообщает в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

Операция проводится в сельских районах провинций Диярбакыр, Бингёль и Муш, в ней задействованы 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа. Это уже пятый этап антитеррористической операции, которая началась 19 августа в турецких провинциях Хаккари, Ширнак и Ван.

Целью операции является нейтрализация террористов, совершающих вылазки с севера Ирака в приграничные районы Турции.

По данным министерства внутренних дел Турции, за последние четыре месяца в северном Ираке было нейтрализовано более 400 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, ЕС и США.

"Анадолу" отмечает, что турецкие власти часто используют слово "нейтрализация", подразумевая, что террористы взяты в плен или уничтожены.

Службы безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.

Отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против Турции, жертвами стали не менее 40 тыс. человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ . Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны. Операция "Источник мира" в Сирии была приостановлена 23 октября.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]