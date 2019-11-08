ВКС РФ получат первый истребитель пятого поколения Су-57 до конца года - Минобороны

Первый истребитель пятого поколения Су-57 будет передан Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ до конца года, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Что касается программы создания самолетов пятого поколения, то, как мы с вами можем удостовериться, первый серийный самолет Су-57 практически готов к отправке в войска. До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства", - сказал Криворучко журналистам в пятницу.

Он напомнил, что ВКС России до 2028 года должны получить 76 таких самолетов.

В пятницу Криворучко посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ, филиал "Сухого", входит в ОАК), на котором строятся истребители Су-57.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что первый истребитель Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, будет передан Минобороны России в ноябре 2019 года.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

По данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей. В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".

По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова, разработка нового поколения ракет для Су-57 идет в соответствии с графиком. В сентябре прошлого года он сообщал "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.