Бывшего офицера австрийской армии обвинили в работе на российскую разведку - ТВ

Прокуратура Зальцбурга выдвинула против бывшего офицера австрийской армии обвинение в шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу австрийский телеканал "Орф".

Обвиняемому 71 год, следствие считает, что в течение 25 лет он работал на РФ. Мужчину обвиняют в разглашении военной тайны, он отрицает обвинения.

Предполагается, что и после выхода на пенсию офицер продолжал работать на Россию и получил за свою работу несколько сотен тысяч евро.

По информации следствия, в 1987 году во время заграничной командировки мужчина в первый раз имел контакты с представителями ГРУ. Согласно обвинительному заключению, с 1993 года он передавал русским информацию об австрийской армии, о военных системах в распоряжении армии, об оснащении и поставленных задачах.

Мужчина был задержан в ночь на 10 ноября 2018 года и находится в предварительном заключении.