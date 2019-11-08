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Дальнее зарубежье 08.11.2019 17:32

Бывшего офицера австрийской армии обвинили в работе на российскую разведку - ТВ

Прокуратура Зальцбурга выдвинула против бывшего офицера австрийской армии обвинение в шпионаже в пользу России, сообщает в пятницу австрийский телеканал "Орф".

Обвиняемому 71 год, следствие считает, что в течение 25 лет он работал на РФ. Мужчину обвиняют в разглашении военной тайны, он отрицает обвинения.

Предполагается, что и после выхода на пенсию офицер продолжал работать на Россию и получил за свою работу несколько сотен тысяч евро.

По информации следствия, в 1987 году во время заграничной командировки мужчина в первый раз имел контакты с представителями ГРУ. Согласно обвинительному заключению, с 1993 года он передавал русским информацию об австрийской армии, о военных системах в распоряжении армии, об оснащении и поставленных задачах.

Мужчина был задержан в ночь на 10 ноября 2018 года и находится в предварительном заключении.

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Тэги: АВСТРИЯ, ОФИЦЕР, ШПИОНАЖ, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]