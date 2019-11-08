В Брюсселе идут технические консультации ЕС-РФ-Украина по газу

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам в Брюсселе, что дата предстоящей министерской встречи по газоснабжению ЕС-РФ-Украина должна быть определена на уровне самих министров.

"Это будут министры принимать, мы можем только предлагать", - сказал Яновский, отвечая на соответствующий вопрос перед началом трехсторонних экспертных консультаций, которые проходят в пятницу в одном из зданий Европейской комиссии.

На просьбу прокомментировать содержание консультаций, замминистра ответил: "Это техническая встреча, будут рабочие моменты".

При этом Яновский не стал объяснять деталей консультаций.

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.