В Брюсселе идут технические консультации ЕС-РФ-Украина по газу

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил российским журналистам в Брюсселе, что дата предстоящей министерской встречи по газоснабжению ЕС-РФ-Украина должна быть определена на уровне самих министров.
"Это будут министры принимать, мы можем только предлагать", - сказал Яновский, отвечая на соответствующий вопрос перед началом трехсторонних экспертных консультаций, которые проходят в пятницу в одном из зданий Европейской комиссии.
На просьбу прокомментировать содержание консультаций, замминистра ответил: "Это техническая встреча, будут рабочие моменты".
При этом Яновский не стал объяснять деталей консультаций.
Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.
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