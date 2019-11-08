WeChat Pay начнет работать с пятью ведущими международными платежными системами

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings упрощает доступ к своему сервису мобильных платежей WeChat Pay для иностранных пользователей, находящихся в Китае.
Как говорится в сообщении Tencent, компания договорилась о сотрудничестве с пятью ведущими международными платежными системами, в том числе Visa, MasterCard и American Express. В результате теперь зарубежные пользователи смогут пользоваться WeChat Pay без карты, выпущенной банком материковой части Китая.
В настоящее время WeChat Pay уже предоставляет доступ к своим услугам зарубежным пользователям, имеющим банковские карты 128 банков материковой части КНР.
Tencent заявила о намерении продолжить взаимодействие со всеми партнерами данной отрасли с целью создания более удобных условий для зарубежных пользователей в Китае, сообщает агентство "Синьхуа".
В последние годы количество зарубежных гостей в Китае растет, и правительство страны предприняло множество мер для создания удобных условий для их пребывания.
В 2018 году в КНР въехали 141,2 млн туристов, что на 1,2% выше показателя предыдущего года, свидетельствуют официальные данные. По итогам прошлого года Китай выдал 336 тыс. разрешений на работу для зарубежных специалистов, и по состоянию на конец декабря число работающих в стране иностранцев превышало 950 тыс. человек.
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Зубков: "Газпром газомоторное топливо" и "Газпром СПГ технологии" объединятся
Трансферты из ГНФАР в госбюджет в 2003-2019гг превысили 96 млрд манатов
Бакинский международный аэропорт рассчитывает на рост в 2019г пассажиропотока на 11%
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения в Иране, более 120 пострадали
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку