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Дальнее зарубежье 08.11.2019 18:04

WeChat Pay начнет работать с пятью ведущими международными платежными системами

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings упрощает доступ к своему сервису мобильных платежей WeChat Pay для иностранных пользователей, находящихся в Китае.

Как говорится в сообщении Tencent, компания договорилась о сотрудничестве с пятью ведущими международными платежными системами, в том числе Visa, MasterCard и American Express. В результате теперь зарубежные пользователи смогут пользоваться WeChat Pay без карты, выпущенной банком материковой части Китая.

В настоящее время WeChat Pay уже предоставляет доступ к своим услугам зарубежным пользователям, имеющим банковские карты 128 банков материковой части КНР.

Tencent заявила о намерении продолжить взаимодействие со всеми партнерами данной отрасли с целью создания более удобных условий для зарубежных пользователей в Китае, сообщает агентство "Синьхуа".

В последние годы количество зарубежных гостей в Китае растет, и правительство страны предприняло множество мер для создания удобных условий для их пребывания.

В 2018 году в КНР въехали 141,2 млн туристов, что на 1,2% выше показателя предыдущего года, свидетельствуют официальные данные. По итогам прошлого года Китай выдал 336 тыс. разрешений на работу для зарубежных специалистов, и по состоянию на конец декабря число работающих в стране иностранцев превышало 950 тыс. человек.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, ПЛАТЕЖИ, СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]