WeChat Pay начнет работать с пятью ведущими международными платежными системами

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings упрощает доступ к своему сервису мобильных платежей WeChat Pay для иностранных пользователей, находящихся в Китае.

Как говорится в сообщении Tencent, компания договорилась о сотрудничестве с пятью ведущими международными платежными системами, в том числе Visa, MasterCard и American Express. В результате теперь зарубежные пользователи смогут пользоваться WeChat Pay без карты, выпущенной банком материковой части Китая.

В настоящее время WeChat Pay уже предоставляет доступ к своим услугам зарубежным пользователям, имеющим банковские карты 128 банков материковой части КНР.

Tencent заявила о намерении продолжить взаимодействие со всеми партнерами данной отрасли с целью создания более удобных условий для зарубежных пользователей в Китае, сообщает агентство "Синьхуа".

В последние годы количество зарубежных гостей в Китае растет, и правительство страны предприняло множество мер для создания удобных условий для их пребывания.

В 2018 году в КНР въехали 141,2 млн туристов, что на 1,2% выше показателя предыдущего года, свидетельствуют официальные данные. По итогам прошлого года Китай выдал 336 тыс. разрешений на работу для зарубежных специалистов, и по состоянию на конец декабря число работающих в стране иностранцев превышало 950 тыс. человек.