Би-Би-Си настаивает на точности перевода слов Кадырова о людях, сеющих вражду

Британская телерадиовещательная корпорация BBC отвергает обвинения пресс-секретаря Рамзана Кадырова в клевете в связи с сюжетом о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
"Точность является неотъемлемой составляющей журналистики Би-Би-Си. Мы уверены в нашем переводе с чеченского", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе BBC в пятницу.
Репортаж о совещании главы Чечни с правительством республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства был опубликован ЧТРК "Грозный" 5 ноября, выступления были даны без перевода.
Позднее ВВС опубликовала сообщение, в котором слова Кадырова в переводе на русский звучали следующим образом: "Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится".
Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в связи с сюжетом обвинил Би-Би-Си в искажении слов главы Чеченской республики и назвал сюжет "пасквилем". По мнению Каримова, переводчик корпорации не знает языка. "Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским", - сказал пресс-секретарь главы республики.
Он подчеркнул, что Кадыров "делает всё, чтобы в Чечне люди разных национальностей жили в мире, единстве, согласии и достатке". "И он не позволит никому встать поперёк этого пути. Пусть не переживают, на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ. А того, кто пытается любыми путями внести раскол в общество, расшатать ситуацию, вернуть время правового беспредела, остановим любыми средствами и способами, дозволенными законом", - указал Каримов.
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Зубков: "Газпром газомоторное топливо" и "Газпром СПГ технологии" объединятся
Трансферты из ГНФАР в госбюджет в 2003-2019гг превысили 96 млрд манатов
Бакинский международный аэропорт рассчитывает на рост в 2019г пассажиропотока на 11%
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения в Иране, более 120 пострадали
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку