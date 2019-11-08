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Дальнее зарубежье 08.11.2019 18:46

Би-Би-Си настаивает на точности перевода слов Кадырова о людях, сеющих вражду

Британская телерадиовещательная корпорация BBC отвергает обвинения пресс-секретаря Рамзана Кадырова в клевете в связи с сюжетом о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.

"Точность является неотъемлемой составляющей журналистики Би-Би-Си. Мы уверены в нашем переводе с чеченского", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе BBC в пятницу.

Репортаж о совещании главы Чечни с правительством республики по вопросам развития малого и среднего предпринимательства был опубликован ЧТРК "Грозный" 5 ноября, выступления были даны без перевода.

Позднее ВВС опубликовала сообщение, в котором слова Кадырова в переводе на русский звучали следующим образом: "Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится".

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в связи с сюжетом обвинил Би-Би-Си в искажении слов главы Чеченской республики и назвал сюжет "пасквилем". По мнению Каримова, переводчик корпорации не знает языка. "Переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским", - сказал пресс-секретарь главы республики.

Он подчеркнул, что Кадыров "делает всё, чтобы в Чечне люди разных национальностей жили в мире, единстве, согласии и достатке". "И он не позволит никому встать поперёк этого пути. Пусть не переживают, на территории Чечни действовали и действуют все без исключения законы РФ. А того, кто пытается любыми путями внести раскол в общество, расшатать ситуацию, вернуть время правового беспредела, остановим любыми средствами и способами, дозволенными законом", - указал Каримов.

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Тэги: РОССИЯ, КАДЫРОВ, BBC, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]