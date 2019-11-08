Социалисты внесли в парламент Молдавии проект резолюции о вотуме недоверия правительству

Фракция Партии социалистов внесла в молдавский парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству, предполагающий отставку кабмина.

Это связано с тем, что Партия социалистов не согласна с инициативой правительства о внесении поправок в закон о прокуратуре, согласно которым кандидатуру на пост генерального прокурора Молдавии предлагает премьер-министр.

Проект Резолюции о вотуме недоверия, который предполагает отставку правительства Майи Санду, будет рассмотрен в начале следующей недели.