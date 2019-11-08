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Дальнее зарубежье 08.11.2019 18:29

Социалисты внесли в парламент Молдавии проект резолюции о вотуме недоверия правительству

Фракция Партии социалистов внесла в молдавский парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству, предполагающий отставку кабмина.

Это связано с тем, что Партия социалистов не согласна с инициативой правительства о внесении поправок в закон о прокуратуре, согласно которым кандидатуру на пост генерального прокурора Молдавии предлагает премьер-министр.

Проект Резолюции о вотуме недоверия, который предполагает отставку правительства Майи Санду, будет рассмотрен в начале следующей недели.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕДОВЕРИЕ, ВОТУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]