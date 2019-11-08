В Германии 37 шахтеров выведены на поверхность после обрушения части выработки

В результате обрушения на угольной шахте в германском городе Тойченталь (федеральная земля Саксония-Анхальт) под землей были заблокированы 37 человек.

Полиция заявила о том, что они были выведены на поверхность через неповрежденную часть выработки. Двое горняков пострадали, они были доставлены в больницу, сообщает телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk.

Ранее агентство dpa сообщало, что обрушение произошло, вероятнее всего, из-за взрыва газообразной смеси.

Официальный представитель земельной горной инспекции отметил, что шахтеры находились в безопасном помещении на глубине порядка 700 метров. Спасательные команды вывели их на поверхность спустя примерно два часа.

Причины аварии выясняются. Работы на руднике ведет компания GTS.