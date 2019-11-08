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Дальнее зарубежье 08.11.2019 18:14

В Германии 37 шахтеров выведены на поверхность после обрушения части выработки

В результате обрушения на угольной шахте в германском городе Тойченталь (федеральная земля Саксония-Анхальт) под землей были заблокированы 37 человек.

Полиция заявила о том, что они были выведены на поверхность через неповрежденную часть выработки. Двое горняков пострадали, они были доставлены в больницу, сообщает телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk.

Ранее агентство dpa сообщало, что обрушение произошло, вероятнее всего, из-за взрыва газообразной смеси.

Официальный представитель земельной горной инспекции отметил, что шахтеры находились в безопасном помещении на глубине порядка 700 метров. Спасательные команды вывели их на поверхность спустя примерно два часа.

Причины аварии выясняются. Работы на руднике ведет компания GTS.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УГОЛЬ, ШАХТЕРЫ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]