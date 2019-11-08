Турция начнет экстрадицию боевиков ИГ в понедельник 11 ноября - агентство

Турция начнет экстрадицию задержанных террористов ИГ в страны их происхождения 11 ноября, сообщило в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

"Мы говорим им (Европе - ИФ): "Мы вернем вам этих людей", и мы начинаем с понедельника", - заявил Сойлу.

Ранее на этой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков террористической группировки ИГ обратно в Европу в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.

Он осудил ранее озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над пленными боевиками там, где ими были совершены преступления.

Также в этом контексте он обвинил Европу в "применении двойных стандартов, как они всегда и делали".

Сойлу отмечал, что Турция содержит под стражей около 1200 членов ИГ , еще 287 были задержаны во время военной операции на севере Сирии.

Под стражей в тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тыс. предполагаемых боевиков ИГ. Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе турецкой военной операции, начатой Анкарой в Сирии в октябре, некоторые из заключенных смогут бежать.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов ИГ, упомянув при этом о 1,8 тыс. пленных боевиков. В сентябре Трамп заявлял, что США в том случае, если европейские страны не согласятся принять сограждан, воевавших за ИГ, придется выпустить пленных боевиков на границах стран их происхождения.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Согласно документу сторон, обе страны, в частности, договорились о координации по вопросу содержащихся под стражей боевиков группировки ИГ и по проблеме перемещенных лиц с территорий, ранее подконтрольных террористам.