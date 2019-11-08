Aston Martin завершил III квартал с убытком на фоне падения продаж

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda зафиксировал убыток в третьем квартале на фоне сложных условий торговли в Великобритании и Европе, а также слабых продаж таких моделей, как Vantage.

Как сообщается в пресс-релизе компании, доналоговый убыток за три месяца, завершившихся 30 сентября, составил 13,5 млн фунтов стерлингов по сравнению с прибылью в 3,1 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Cкорректированный показатель EBITDA снизился на 12%, до 47,7 млн фунтов с 54,4 млн фунтов.

Операционная прибыль упала на 58% и составила 10,5 млн фунтов против 25,3 млн фунтов годом ранее.

Выручка Aston Martin сократилась на 11%, до 250,1 млн фунтов с 282,4 млн фунтов годом ранее. При этом оптовые поставки автомобилей дилерам снизились на 16%, до 1497, розничные продажи сократились на 6%.

За девять месяцев 2019 года доналоговый убыток компании составил 92,3 млн фунтов стерлингов по сравнению с прибылью в 23,9 млн фунтов стерлингов за аналогичный период 2018 года.

Котировки Aston Martin на торгах в Лондоне в пятницу дорожают на 4,6%. Капитализация компании с начала текущего года упала на 63,7%, до 968,8 млн фунтов стерлингов.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.