Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.11.2019 20:43

Свыше 20 сотрудников полиции погибли в этом году при исполнении служебного долга - МВД РФ

При выполнении служебных обязанностей в разных регионах России с начала года погибли 23 сотрудника полиции, более 1,2 тыс. были ранены, сообщила в пятницу пресс-служба МВД России.

В честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел глава МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с вдовами, матерями и отцами погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и передал государственные награды родственникам погибших полицейских, говорится в сообщении министерства на сайте.

Указами президента РФ Артем Франкевич и Александр Дворников награждены орденами Мужества (посмертно), а Динар Саматов - медалью "За отличие в охране общественного порядка" (посмертно), проинформировали в МВД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОЛИЦИЯ, СЛУЖБА, ПОГИБШИЕ


Похожие новости


Дорожная полиция России планирует перенять опыт Азербайджана с мобильными камерами для замера скорости автомобилей Полиция заявляет, что общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве не нарушается Дикий бобер был пойман в центре Калининграда до того, как успел покусать прохожих Полиция Азербайджана задержала гражданина РФ, разыскиваемого в своей стране Трое задержанных полицией граждан погибли в течение суток в РФ, по всем инцидентам проводится проверка Российская полиция будет сотрудничать с иранской

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]