Свыше 20 сотрудников полиции погибли в этом году при исполнении служебного долга - МВД РФ

При выполнении служебных обязанностей в разных регионах России с начала года погибли 23 сотрудника полиции, более 1,2 тыс. были ранены, сообщила в пятницу пресс-служба МВД России.

В честь Дня памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел глава МВД России Владимир Колокольцев провел встречу с вдовами, матерями и отцами погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и передал государственные награды родственникам погибших полицейских, говорится в сообщении министерства на сайте.

Указами президента РФ Артем Франкевич и Александр Дворников награждены орденами Мужества (посмертно), а Динар Саматов - медалью "За отличие в охране общественного порядка" (посмертно), проинформировали в МВД.