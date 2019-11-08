Взаимный турпоток между Россией и Японией достигнет 400 тысяч к 2023 году

Взаимный турпоток между Россией и Японией достигнет как минимум 400 тысяч к 2023 году по 200 тыс. путешественников с каждой стороны, сообщил журналистам в пятницу советник посольства Японии по экономическим вопросам Ёсинори Такадзава.

"Турпоток будет увеличен почти в два раза за пять лет. Мы считаем возможным это реализовать", - отметил он.

Такадзава добавил, что в 2018 году Японию посетило 95 тыс. россиян, при этом в Россию приехало 105 тыс. японцев. "Турпоток из РФ в Японию по состоянию на сентябрь 2019 года вырос на 20%. Можно ожидать дальнейшего увеличения этого показателя до конца года", - сказал он.

Такадзава подчеркнул, что в Японии туристам могут быть интересны не только Токио, Осака и Киото, но и другие регионы и города - как и японским путешественникам в России в перспективе могут понравиться не только Москва и Санкт-Петербург.