В Эстонии и Литве раскритиковали высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, отметив важность действия альянса как инструмента защиты от внешних угроз.

Так, по мнению министра обороны Эстонии Юри Луйка (Juri Luik), заявление Макрона было гиперболой для усиления идеи о создании стратегической автономии Европы от США.

"Я считаю, что высказывания Макрона были вызваны, прежде всего, желанием драматизировать сложное положение, использовать некоторые гиперболы. Я верю, что Макрон высказался, прежде всего, с желанием придать новую силу своей идее о европейской стратегической автономии, что Европа сама должна быть готова к возможным конфликтам, иметь вооруженные силы и иметь политическую волю для этого. Нельзя всегда надеяться только на США", - заявил министр обороны в пятницу порталу ERR.

Как заявил Луйк, НАТО "наверняка не в состоянии "смерти мозга". "И очень важно учитывать, что НАТО как институция действует, у него есть свои задачи и в рамках этих задач действуют все государства-члены, в том числе Французская республика, войска которой находятся здесь на защите независимости и суверенитета Эстонии и всего восточного крыла НАТО", - подчеркнул эстонский министр.

Луйк считает, что ситуация "сильно передраматизирована" и высказал скептическое отношение к европейской стратегической автономии, посчитав, что у Европы нет необходимых ресурсов и политической воли.

"Мы со своей стороны никоим образом не можем говорить, что трансатлантическая связь не действует. Наоборот, по нашему мнению, трансатлантическая связь сильна и надежна", - добавил глава военного ведомства.

В свою очередь, литовский президент Гинтарас Науседа раскритиковал замечание Макрона о "смерти мозга" НАТО и призвал не сомневаться в готовности альянса защищать членов объединения от внешних угроз.

"Говорить, что у НАТО "смерть мозга" именно в это время, когда мы решаем принципиальные вопросы НАТО, и когда мы говорим о том, что партнеры по НАТО должны вносить больший вклад в обороноспособность самого НАТО, - так давайте хотя бы сами не ослаблять НАТО", - сказал журналистам в Риме Науседа, которого цитирует агентство BNS.

Он считает, что "НАТО остается абсолютно важнейшим инструментом нашей защиты от внешних угроз, и мы ни у кого во вне не должны создавать даже малейшие сомнения, что так будет и в будущем, что не будут создаваться искусственные институты, целью которых было бы конкурировать с НАТО или заменить НАТО".

Науседа добавил, что обсудил высказывания Макрона с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетром Паролином. Также президент обсудил Россию, усилия Белоруссии "воспротивиться давлению России и сохранить определенную часть своей независимости".