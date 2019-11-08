В Харькове открылся культурный центр Азербайджана

Азербайджанский культурно-информационный центр открылся в пятницу в Харькове.

В мероприятии участвовали первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, руководитель аппарата министерства культуры Азербайджана Фикрет Бабаев, сообщают украинские СМИ.

«Мы хотим передать богатую историю и традиции нашей страны, планируем проводить здесь вечера поэзии, этно-фестивали и другие мероприятия. Это первый такой центр в Украине», - сказал Худиев.

А.Азизов