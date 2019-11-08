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Внешняя политика 08.11.2019 18:48

В Харькове открылся культурный центр Азербайджана

Азербайджанский культурно-информационный центр открылся в пятницу в Харькове.

В мероприятии участвовали первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, руководитель аппарата министерства культуры Азербайджана Фикрет Бабаев, сообщают украинские СМИ.

«Мы хотим передать богатую историю и традиции нашей страны, планируем проводить здесь вечера поэзии, этно-фестивали и другие мероприятия. Это первый такой центр в Украине», - сказал Худиев.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, КУЛЬТУРА, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]