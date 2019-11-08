Бакинский международный аэропорт рассчитывает на рост в 2019г пассажиропотока на 11%

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку, Азербайджан) по итогам 2019 года планирует обслужить около 5 млн человек, заявил директор аэропорта Теймур Гасанов.

«Рост пассажироперевозок в 2019 году ожидается на уровне около 11%», - сказал Гасанов в интервью российскому «Авиатранспортному обозрению".

По итогам 9 месяцев 2019 года аэропорт обслужил 3,7 млн пассажиров.

Гасанов отметил, что в 2019 году Москва входит в тройку самых востребованных направлений из главного азербайджанского аэропорта. «Поэтому мы заинтересованы развивать российское направление», - добавил он.

Он подчеркнул, что бакинский аэропорт можно превратить в значимый хаб для перевозок пассажиров из Азии в Европу и обратно. «Мы на той стадии, когда только начинаем развиваться в этом направлении. Огромную поддержку этому проекту оказывают авиакомпания AZAL и ее низкотарифное подразделение Buta Airways. Если года два назад у нас практически не было транзитного пассажиропотока, то в этом году транзитный поток составил около 4%. Я думаю, что плоды нашего совместного сотрудничества (c AZAL и Buta Airways) в этом направлении мы увидим через пару лет. И эта цифра кардинально изменится в лучшую сторону», сказал Гусейнов.

По его мнению, росту трафика будет способствовать активная цифровизация всех производственных процессов бакинского аэропорта. «В этом году мы полностью перешли к использованию продуктов компании Amadeus. Аэропорт Баку стал первым в мире авиаузлом, перешедшим на облачные технологии "во всех сферах», - отметил он.

По информации Гасанова, за последние полтора года в бакинский аэропорт начали полеты 18 новых авиакомпании. «Ближе к началу летнего сезона следующего года мы ждем еще ряда новшеств в этом направлении», - добавил директор аэропорта.

В 2018г международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) обслужил 4,43 млн пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

А.Азизов