Международный суд ООН признал рассмотрение иска Украины против РФ входящим в свою юрисдикцию

Международный суд ООН решил, что обладает юрисдикцией рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).
Таким образом, суд не поддержал предварительные возражения России в отношении иска Украины о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, тем самым признав свою юрисдикцию в этом разбирательстве.
Слушания по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
Согласно документам суда, в иске Украина, в частности, утверждает, что после 2014 года Российская Федерация "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушила права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".
Относительно ситуации вокруг Крыма украинская сторона утверждает, что Россия нарушила Устав ООН, "захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы", говорится в материалах суда.
Российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес. В частности, ранее в этом году в МИД РФ заявили, что "природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций".
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