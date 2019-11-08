Демократические процессы в Армении выведут отношения с США на новый уровень - спикер парламента

Происходящие в Армении демократические изменения позволят развивать отношения с США и возвести их на новый уровень, заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

"На встрече с послом США Лин Трейси спикер парламента заявил, что произошедшие и происходящие в Армении демократические процессы являются новой основой, чтобы возвести отношения между Арменией и США на новый уровень и еще более развить их", - сообщает пресс-служба парламента в пятницу.

Со своей стороны посол подтвердила "полное содействие США властям Армении и демократическим реформам в республике".

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы по борьбе с коррупцией, реформы в судебно-правовой сфере и системе полиции, законодательные реформы, содействие США в области туризма, управления водными ресурсами, сельского хозяйства.

Как сообщалось ранее, размер финансовой помощи США Армении в 2019 году был увеличен до $60 млн.