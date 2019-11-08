США должны предпринять шаги по улучшению отношений с КНДР - представитель северокорейского МИД

В Пхеньяне рассчитывают на шаги Вашингтона, которые позволят улучшить отношения двух стран, заявил глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Мы должны помнить о необходимости шагов со стороны Соединённых Штатов, которые должны улучшить отношения между США и КНДР", - сказал Чо Чхоль Су на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, США предпринимают шаги для создания атмосферы доверия, но при этом в КНДР отмечают и некоторые действия, которые "нарушают доверие".