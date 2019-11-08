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Дальнее зарубежье 08.11.2019 20:16

США должны предпринять шаги по улучшению отношений с КНДР - представитель северокорейского МИД

В Пхеньяне рассчитывают на шаги Вашингтона, которые позволят улучшить отношения двух стран, заявил глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Мы должны помнить о необходимости шагов со стороны Соединённых Штатов, которые должны улучшить отношения между США и КНДР", - сказал Чо Чхоль Су на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, США предпринимают шаги для создания атмосферы доверия, но при этом в КНДР отмечают и некоторые действия, которые "нарушают доверие".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]