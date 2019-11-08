Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить Парад победы в Москве в 2020 году

Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад победы в Москве в следующем году.
"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад победы - ИФ)", - сообщают американские СМИ.
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