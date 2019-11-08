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Дальнее зарубежье 08.11.2019 19:39

Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить Парад победы в Москве в 2020 году

Президент США Дональд Трамп в пятницу не исключил возможности того, что он посетит Парад победы в Москве в следующем году.

"Трамп заявил журналистам этим утром, что он рассматривает возможность поездки в Москву в мае (на Парад победы - ИФ)", - сообщают американские СМИ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]