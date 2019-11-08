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Дальнее зарубежье 08.11.2019 20:02

Развитие событий на Корейском полуострове во многом зависит от дальнейших шагов США - МИД КНДР

Дальнейшее развитие событий на Корейском полуострове во многом зависит от дальнейших шагов США, заявил в пятницу глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Я могу сказать, что в отношениях между КНДР и США сейчас не наблюдается значительных улучшений и прогресса. Если США не предпримут шагов навстречу нам, не уменьшат уровень враждебности, это будет самой большой ошибкой, и будущее Корейского полуострова во многом сейчас зависит от действий США",- сказал он, выступая на Московской конференции по нераспространению в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]