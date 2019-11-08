Развитие событий на Корейском полуострове во многом зависит от дальнейших шагов США - МИД КНДР

Дальнейшее развитие событий на Корейском полуострове во многом зависит от дальнейших шагов США, заявил в пятницу глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.

"Я могу сказать, что в отношениях между КНДР и США сейчас не наблюдается значительных улучшений и прогресса. Если США не предпримут шагов навстречу нам, не уменьшат уровень враждебности, это будет самой большой ошибкой, и будущее Корейского полуострова во многом сейчас зависит от действий США",- сказал он, выступая на Московской конференции по нераспространению в пятницу.