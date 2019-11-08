Премьер Молдовы прогнозирует скорую отставку нынешнего правительства страны

Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что "в стране дело движется к отставке правительства и досрочным выборам".
Она заявила об этом в пятницу участникам манифестации, собравшимся у здания парламента, чтобы поддержать кабинет министров, отставка которого была инициирована фракцией пропрезидентской Партии социалистов.
"Есть риск, что правительство падет, но мы должны бороться. Похоже на то, что все движется к досрочным выборам. Мы сделали шаг, который посчитали правильным. Потому что иначе это не могло быть. Качества человека, который будет находиться в прокуратуре, слишком важны", - сказала Санду.
Премьер подчеркнула, что нынешнее правительство разблокировало внешнюю помощь для Молдавии, а если оно будет отправлено в отставку, внешняя финансовая помощь может быть снова заблокирована.
"Нынешнее правительство было поддержано партнерами, потому что они видели большую политическую волю, чтобы изменить бизнес через реформы. В настоящее время существуют риски блокирования внешнего финансирования. Без реформы правосудия никто не возьмется нас финансировать", - заявила Санду.
Она поблагодарила собравшихся за поддержку и призвала их расходиться. По словам Санду, "правительству нужна поддержка граждан", а потому на следующей неделе правые партии "могут призвать граждан выйти на улицы в защиту демократии".
Как сообщалось, на заседании парламента в пятницу фракция Партии социалистов внесла на рассмотрение депутатов проект резолюции о вотуме недоверия правительству. Вопрос об отставке кабинета министров будет рассматриваться на следующей неделе.
Президент Игорь Додон призвал фракции парламентского большинства "не сжигать мосты", продолжать поиск компромисса, чтобы избежать отставки правительства.
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