Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 08.11.2019 23:49

Премьер Молдовы прогнозирует скорую отставку нынешнего правительства страны

Премьер-министр Молдовы Майя Санду считает, что "в стране дело движется к отставке правительства и досрочным выборам".

Она заявила об этом в пятницу участникам манифестации, собравшимся у здания парламента, чтобы поддержать кабинет министров, отставка которого была инициирована фракцией пропрезидентской Партии социалистов.

"Есть риск, что правительство падет, но мы должны бороться. Похоже на то, что все движется к досрочным выборам. Мы сделали шаг, который посчитали правильным. Потому что иначе это не могло быть. Качества человека, который будет находиться в прокуратуре, слишком важны", - сказала Санду.

Премьер подчеркнула, что нынешнее правительство разблокировало внешнюю помощь для Молдавии, а если оно будет отправлено в отставку, внешняя финансовая помощь может быть снова заблокирована.

"Нынешнее правительство было поддержано партнерами, потому что они видели большую политическую волю, чтобы изменить бизнес через реформы. В настоящее время существуют риски блокирования внешнего финансирования. Без реформы правосудия никто не возьмется нас финансировать", - заявила Санду.

Она поблагодарила собравшихся за поддержку и призвала их расходиться. По словам Санду, "правительству нужна поддержка граждан", а потому на следующей неделе правые партии "могут призвать граждан выйти на улицы в защиту демократии".

Как сообщалось, на заседании парламента в пятницу фракция Партии социалистов внесла на рассмотрение депутатов проект резолюции о вотуме недоверия правительству. Вопрос об отставке кабинета министров будет рассматриваться на следующей неделе.

Президент Игорь Додон призвал фракции парламентского большинства "не сжигать мосты", продолжать поиск компромисса, чтобы избежать отставки правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, СИТУАЦИЯ, ПРЕМЬЕР


Похожие новости


Президент Молдавии сообщил председателю ОБСЕ о достигнутом прогрессе в приднестровском урегулировании Президент Молдавии грозит наказать ослушавшихся военных Президент Молдавии заявляет, что не смог достичь с премьером и спикером консенсуса по основным политическим вопросам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]