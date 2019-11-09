МИД Франции призывает РФ и США продлить СНВ-3 и обсудить дальнейшее соглашение

Париж считает необходимым продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщили в пятницу в МИД Франции.
"Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года СНВ-3, который касается их стратегических ядерных арсеналов, и начать переговоры о дальнейшем соглашении", - говорится в сообщении французского министерства.
В МИД Франции отметили, что это особенно важно, поскольку "США и Россия, которые по-прежнему владеют около 95% запасов ядерного оружия в мире, несут основную ответственность за сохранение инструментов контроля над существующим неядерным и ядерным оружием".
Кроме того, в Париже указали, что Франция привержена "инструментам контроля над вооружениями", которые играют ключевую роль для обеспечения "стратегической стабильности".
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