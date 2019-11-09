Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0267 GBR   2.1781 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.15 0.80 Brent 62.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.11.2019 00:24

МИД Франции призывает РФ и США продлить СНВ-3 и обсудить дальнейшее соглашение

Париж считает необходимым продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщили в пятницу в МИД Франции.

"Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года СНВ-3, который касается их стратегических ядерных арсеналов, и начать переговоры о дальнейшем соглашении", - говорится в сообщении французского министерства.

В МИД Франции отметили, что это особенно важно, поскольку "США и Россия, которые по-прежнему владеют около 95% запасов ядерного оружия в мире, несут основную ответственность за сохранение инструментов контроля над существующим неядерным и ядерным оружием".

Кроме того, в Париже указали, что Франция привержена "инструментам контроля над вооружениями", которые играют ключевую роль для обеспечения "стратегической стабильности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ДОГОВОР


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана попрощался с послом Франции в Баку Зариф встретится с Макроном и Ле Дрианом в конце этой недели Париж призывает к немедленному освобождению задержанных во время протестов в Москве Любая пропаганда незаконных режимов обречена на поражение – МИД Азербайджана Глава МИД Азербайджана в рамках визита во Францию проведет ряд встреч Без выполнения резолюции ООН прочного мира в Сирии не будет - глава МИД Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]