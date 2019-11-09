В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет

По меньшей мере, 17 ракет были запущены в пятницу по иракской базе Кайяра, где располагаются силы США, передает канал "Рудау" со ссылкой на заявление иракских военных.
"17 ракет было запущено по базе Кайяра в провинции Нинава (близ сирийской границы - ИФ), жертв или материального ущерба нет", - говорится в заявлении, поступившем в "Рудау".
Семь из этих ракет взорвались в воздухе, не достигнув земли. База находится в 300 км от Багдада.
Силы безопасности начали операцию по поиску террористов в этом районе.
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