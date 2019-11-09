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09.11.2019 09:14

В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет

По меньшей мере, 17 ракет были запущены в пятницу по иракской базе Кайяра, где располагаются силы США, передает канал "Рудау" со ссылкой на заявление иракских военных.

"17 ракет было запущено по базе Кайяра в провинции Нинава (близ сирийской границы - ИФ), жертв или материального ущерба нет", - говорится в заявлении, поступившем в "Рудау".

Семь из этих ракет взорвались в воздухе, не достигнув земли. База находится в 300 км от Багдада.

Силы безопасности начали операцию по поиску террористов в этом районе.

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Тэги: ИРАК, США, БАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]