В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет

По меньшей мере, 17 ракет были запущены в пятницу по иракской базе Кайяра, где располагаются силы США, передает канал "Рудау" со ссылкой на заявление иракских военных.

"17 ракет было запущено по базе Кайяра в провинции Нинава (близ сирийской границы - ИФ), жертв или материального ущерба нет", - говорится в заявлении, поступившем в "Рудау".

Семь из этих ракет взорвались в воздухе, не достигнув земли. База находится в 300 км от Багдада.

Силы безопасности начали операцию по поиску террористов в этом районе.